Aitame üheskoos Nataljal paraneda: kogume annetusi panskleerootilise morfea vastu võitlemiseks

Progresseeruv haigus on sundinud Nataljat katkestama doktorantuuriõpingud ja teinud tema igapäevase elu väga raskeks. Liikumine, magamine, isegi riietumine on tema jaoks väga raskendatud ja valulik protsess. Pahatihti on nii, et ta magab mitu ööd põlvede peal või istudes, kuna selja alaosa ja puusade nahk on niivõrd valulikud ja põletikus. Kuna Natalja liigub kodus põlvedel, kasutades põlvekaitsmeid, valutavad tema põlveliigesed sageli ning on haavastunud. Viimastel aastatel on Natalja pidanud liikumiseks kasutama ratastooli.

Natalja on kurnava haigusega võidelnud alates 2000. aastast. Üle kümne aasta on ta kannatanud krooniliste haavandite tõttu jalgadel, ning nüüdseks on haigus levinud ka reitele, alaseljale ja kätele. Haavandid tekitavad olulise nakkusohu, kuna haavades leiduv bakteritüvi on väga resistentne.

Hoolimata ulatuslikest konsultatsioonidest spetsialistidega Eestis, Itaalias ja Saksamaal ning eksperimentaalsetest ravimeetoditest, ei ole tema seisund oluliselt paranenud. Eelmisel aastal reisis Natalja tänu heldete annetajate toetusele ja Sergei Astafjevi abile Iisraeli, et saada ravi Top Ichilovi kliinikus dr Tal Zaale juhendamisel. See visiit andis olulisi teadmisi tema haiguse agressiivse olemuse kohta ja tähistas tema paranemistee algust.

Natalja Šebunova. Foto: Erakogu

«Tänu meie toetajate heldusele sai Natalja Iisraelis põhjalikku ravi,» räägib Naerata Ometi MTÜ juhatuse liige Heiki Lutschan. «Me nägime tema seisundis märkimisväärset muutust ja esimest korda on lootust paranemiseks.»