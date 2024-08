Ahvirõuged kuulutati ülemaailmseks tervishoiu hädaolukorraks: kui suurt ohtu haigus endast kujutab?

Kas ahvirõugete mutateerumine või haiguse muutumine võib aga ühel hetkel nakatumise kergemaks muuta? Varjak kinnitab, et nii see ei ole. «See haigus ei ole nii lihtne levima kui SARS-CoV-2. Nii kergelt ei tohiks ahvirõugete viirus muutuda, seda ohtu lähitulevikus ei ole. Kuna praegu on olemas vaktsiinid ja ravimid, siis isegi kui peaks väiksem puhang olema, siis saadakse sellega kiiresti hakkama.»

Miks on viimastel aastatel maailmas nii palju haigusi levimas?

Koroonaviiruse suur kahju ja kiire levik on meeles ilmselt igaühel. Kas maailm liigub tõepoolest sinna suunda, et aina rohkem haigusi hakkab endeemiliselt levima? Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna viroloogia kaasprofessori hinnangul on selle taga mitu põhjust.

«Esimene faktor on see, et reisimine, kaubavahetus ja turism on suurenenud. Teiseks võib välja tuua kliimamuutused, mille tõttu loomade levikuala muutub ja tihtipeale võivad loomad haigusi edasi kanda. Kolmandaks mõjutajaks on kriisid, nagu näiteks sõjad või põgenike laagrid, mis on viiruste levimise kasvulavaks. Tegelikult on kolme kuni viie aasta tagant erinevate viiruste puhanguid toimunud, näiteks gripiga on nii,» selgitab Varjak. Küll aga võib kliimamuutuste tulemusel ka meie laiuskraadil hakata levima haigused, mida varem siin ei olnud. Üheks haiguskandjaks võivad olla näiteks sääsed.