Selle levinud mineraali puudus lammutab teie DNAd mis kole

Lõuna-Austraalia ülikooli (University of South Australia ehk UniSA) teadlaste tehtud uuring, kus analüüsiti 172 keskealise täiskasvanu vereproove, leidis, et madala magneesiumitasemega inimestel oli ka kõrge tase aminohapet nimega homotsüsteiin. See aminohape on genotoksiline, mis tähendab, et see võib kahjustada inimese DNAd.

Uuring tõi esile ka positiivse seose kõrge magneesiumitaseme ning foolhappe ja B12-vitamiini taseme vahel veres.

«Uuring näitas otsest seost madala magneesiumitaseme (vähem kui 18 mg/L) ja suurenenud DNA kahjustuste vahel, isegi pärast soo ja vanuse arvesse võtmist,» selgitas UniSA molekulaarbioloog Dr. Permal Deo, kes on uuringu kaasautor.

«Mõõdeti magneesiumi, homotsüsteiini (Hcy), foolhappe ja B12-vitamiini taset veres, näidates pöördvõrdelist seost magneesiumi ja Hcy vahel ning positiivset seost magneesiumi, foolhappe ja B12-vitamiini vahel. See viitab sellele, et piisavalt kõrge magneesiumitase veres on oluline, et kaitsta meie geene homotsüsteiini põhjustatud toksilisuse eest, mis suureneb, kui foolhappe ja B12-vitamiini tase on madal,» lisas ta.

Teadlaste sõnul võib madala magneesiumitaseme ja kõrge homotsüsteiini kombinatsioon suurendada tõenäosust haigestuda seedetrakti haigustesse, mitmesse vähivormi, diabeeti ning Alzheimeri ja Parkinsoni tõvesse.