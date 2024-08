50+ vanuses isad – loe, kuidas teie vanus mõjutab laste tervist

Enamik inimesi on teadlikud sellest, et emadus on piiratud bioloogilise kellaga – see on fakt, mis hoiab paljusid naisi öösiti üleval, suunab karjääri- ja suhtevalikuid ning annab suure panuse 819 miljoni dollari suurusesse kehavälise viljastamise ehk IFV tööstusesse.