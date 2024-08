Kätte on jõudmas seenemürgistuste tippaeg

Mürgine kühmvöödik on Eestis sage seen.

Mõni aeg tagasi sattusid haiglasse seenesõbrad, kes sõid kühmvöödikut (Cortinarius rubellus). «See seen on potentsiaalselt surmavalt mürgine, sisaldades orellaniini, ja sellega on meil ka varem mürgistusi olnud,» rääkis mürgistusteabekeskuse õde-konsultant Ruth Kastanje.