Avastati uut tüüpi rasvarakud, mis toimivad nagu treening

Teadlased on avastanud kehas uut tüüpi rasvarakud, mis põletavad energiat ja toodavad soojust ilma kindla eesmärgita, sarnaselt sellele, kuidas võtame vahel ette mõttetuid ülesandeid, et näida hõivatud, vahendab New Atlas. Sellest võib olla aga ka kasu.