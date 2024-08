Šveitsi teadlased tuvastasid, kuidas luuakse ajus mälestusi

Mälestuste moodustamine võimaldab õppida minevikust ja kasutada õpitut uutes olukordades õigesti reageerimiseks. Kuna maailm meie ümber pidevalt muutub, ei saa mälu olla lihtsalt staatiline arhiiv. See peab olema dünaamiline, aja jooksul muutuma ja kohanema, et aidata meil tulevikku paremini prognoosida ja teha õigeid otsuseid.

Professor Flavio Donato juhitud uurimisrühm Šveitsis asuvast Baseli ülikoolist kasutas hiirmudeleid, et uurida, kuidas mälestusi ajus säilitatakse ja kuidas need elu jooksul muutuvad. Nad leidsid, et hipokampuses, mille vastutusalas on kogemustest õppimine, salvestatakse üksik sündmus paralleelselt vähemalt kolme erineva neuronirühma mälukoopiatena. Need neuronirühmad tekivad loote arengu eri etappides.