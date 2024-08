KÕNEKAS KEEL Mida tähendavad lõhed keelel?

Näiteks helepunane ja paistes keel, mida kutsutakse maasikakeeleks, võib viidata tõsistele haigustele nagu sarlakid, Kawasaki tõbi või toksilise šoki sündroom.

Keel võib muutuda ka valgeks või mustaks. Valget keelt võib põhjustada seenhaigus kandidoos, «musta karvase keele» põhjuseks on suitsetamine ja halb suuhügieen. Kuidas saab aga keel olla karvane? Selle all mõeldakse keelel olevate näsade pikemaks venimist, nii et need hakkavad meenutama karvakesi.

Sinine keel viitab tsüanoosile, tõsisele seisundile, mil verd varustatakse hapnikuga halvasti. See võib olla seotud südame- või kopsuhaigustega.

Keel võib hakata meenutama ka maailmakaarti. Sellele võivad nimelt ilmuda siledad punased laigud. See seisund on healoomuline, kuid võib olla seotud teiste haigustega nagu psoriaas, allergiad või diabeet.

Keele kohta levivad ka müüdid. Enamik meist märkab oma keelel üht–kahte pragu või lõhe – tavaliselt jookseb üks otse keele keskel. See näib olevat tavaline variant. Siiski on inimesi, kellel on lõhesid rohkem ja need võivad olla sügavamad. Sel seisundil näib olevat seos maakaarti meenutava keelega.

On väidetud, et pragudel on muid seoseid – näiteks vitamiinide ja raua puudusega, aga ka suukuivuse ja suitsetamisega, kui nimetada vaid mõnda. Nende seoste tugevus varieerub vastavalt teaduslikele tõenditele.

Samuti arvatakse ekslikult, et erinevaid maitseid tunnetatakse keele erinevates osades. Tegelikult võib erinevaid maitseid tajuda kõikides keele osades.