PUMBAD TÖÖLE Alzheimeri eemal hoidmiseks tuvastati huvitav võimalus

Rochesteri ülikooli uurijad avastasid, et kaelapiirkonna lümfisoonte funktsiooni taastamine võib märkimisväärselt kiirendada ajust jääkainete eemaldamist. See saavutati ravimi abil, mida juba kliiniliselt kasutatakse, vahendab Inside Precision Medicine.

Glümfaatiline süsteem, mis avastati 2012. aastal, on aju ainulaadne jääkainete eemaldamise süsteem, kus pea- ja seljaajuvedelik viib ajust liigseid valke, mida toodavad neuronid ja teised ajurakud. Noorte ja tervete ajude puhul toimib see süsteem hästi, kuid vananedes see aeglustub, mis loob tingimused haiguste, nagu Alzheimeri ja Parkinsoni, tekkeks. Näiteks Alzheimeri puhul koguneb valk tau ja Parkinsoni korral alfa-sünukleiin.

«Erinevalt südame-veresoonkonna süsteemist, millel on üks suur pump, süda, transpordib lümfisüsteemis olevat vedelikku hoopis pisikeste pumpade võrgustik,» ütles Rochesteri ülikooli Hajimi tehnikateaduste kooli professor Douglas Kelley. Nendel pisikestel pumpadel on tagasivoolu takistamiseks klapid ja need järgnevad üksteisele, et moodustada lümfisooned.