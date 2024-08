Levinud käitumisviis võib üllatuslikult tervist kahjustada

Katsetes vahetasid osalejad videosid, kui nad tundsid igavust, ja eeldasid, et uuele videole üleminek aitab igavust peletada. Kuid tulemused näitasid, et videote vahetamine – lühikeste lõikude vaatamine või nende edasikerimine – suurendas tegelikult veelgi igavust. Uuringut juhtinud Toronto ülikooli teadur Katy Tam soovitas, et nauditavama kogemuse saamiseks võiks inimesed keskenduda ühe video täielikule vaatamisele, sarnaselt sellele, kuidas kogetakse kinos sügavamat elamust, kui sisusse täielikult sukeldutakse.