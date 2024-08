Iraani mehe maailm värvub pärast igat orgasmi just seda värvi

Mehe värvinägemine ja neuroloogiline talitlus olid täiuslikult normaalsed ning tal ei olnud muid terviseprobleeme. Arstid selgitasid mehele, et tõenäoliselt on tal sünesteesia – seisund, kus inimese maailma tajumine on kuidagi seotud rohkemate meeltega kui tavaliselt. See ajuinfo töötlemise segadus võib põhjustada, et inimene tajub näiteks teatud maitseid sõnu lugedes või tunneb värve, mis on seotud kindlate helidega. Pärast seda selgitust meenutas mees veel üht korda oma elus, mil ta koges ebatavalist värvitaju. Kui ta oli noorem, esinesid tal südameklapi haigusest põhjustatud tugevad rinnavalud. Nende episoodide ajal nägi mees – õigemini siis ta valust pungil aju «valget». See tunne ei ilmnenud, kui ta sai viga muudel põhjustel, ja kui rinnavaluhood täiskasvanuks saades kadusid, kadus ka see tunne.