Sai selgeks, miks punase liha söömine soodustab diabeedi teket

«Võrreldes varasemate uuringutega, mis põhinesid ainult epidemioloogilistel andmetel, integreerisime mitu teabekihti, sealhulgas epidemioloogilised andmed, tavapärased metaboolsed biomarkerid ja tipptasemel metaboomika,» ütles juhtiv autor Fenglei Wang, kes on toitumisosakonna teadur.

Uuring on avaldatud ajakirjas Nature Metabolism.

Teadlased hindasid seost raua ja T2D vahel, kasutades toitumisraporteid mille pikkus on 36 aastat. Kokku osales 206 615 täiskasvanult. Teadlased uurisid osalejate raua eri vormide – üldine raud, heem-raud, mitte-heem raud, toitumisest saadud raud ja täiendav raud ehk see, mida saadakse toidulisanditest. Lisaks viidi läbi mitmeid teste, et hinnata osalejate tervise- ja elustiilitegureid.