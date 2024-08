Lykos Therapeutics esitas 2024. aasta veebruaris FDA-le taotluse heakskiidu saamiseks, et ravida MDMA abiga PTSDd. Selles on ravim seotud teatud tüüpi psühhoteraapiaga, mille eesmärk on tuua esile patsiendi «sisemine tervendav intelligentsus», mida Lykos määratleb kui «inimese kaasasündinud võime ravida traumahaavu».

2024. aasta juunis hääletas FDA nõuandekomitee ülekaalukalt idee vastu, et asjakohased kliinilised uuringud on tõestanud MDMA efektiivsust PTSD ravis.

Sel ajal vaidlustas nõuandekomitee Lykose taotluse mitme aspekti. Esiteks märgiti see «funktsionaalse pimestamise eemaldamise» probleemi, mis seisneb asjaolus, et enamik uuringus osalevaid inimesi teaks, kas nad kasutavad võimsat psühhoaktiivset ainet või mitte, moonutades tulemusi. See on probleem kõigi psühhoaktiivsete ravimite puhul ja Lykose kriitikud usuvad, et ettevõte oleks pidanud oma eelmistes kliinilistes uuringutes võrdlemiseks järgima FDA juhiseid, mille kohaselt ta kasutab «aktiivset platseebot» - platseebot, millel on ka psühhoaktiivne toime.