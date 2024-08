Vöötohatis võib kaasa tuua raske vaimse probleemi

See uuring üksi ei suuda tõestada põhjuslikku seost vöötohatise ja kognitiivse languse vahel, kuid see on uusim tõend selle toetuseks. Näiteks juuli lõpus leidsid Ühendkuningriigi teadlased, et inimestel, kellele manustati Shingrixi, uusimat saadaolevat vöötohatise vaktsiini, oli väiksem tõenäosus haigestuda kuue aasta jooksul dementsusesse. Brighami ja naistehaigla meeskonna varasemad uuringud on samuti näidanud, et vöötohatis võib suurendada pikaajaliste südame-veresoonkonna haiguste riski. Arvestades seda ja neid viimaseid leide, väidavad teadlased, et vöötohatise ennetamine võib olla isegi kasulikum, kui praegu arvatakse.