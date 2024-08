Sääskedega jõuab Euroopasse uus viiruspuhang, millele pole ravi

Üle 7000 neist juhtumitest on olnud Brasiilias. See on märkimisväärne hüpe võrreldes eelmisel aastal teatatud 832 juhtumist. Juhtumite tõus pole mitte ainult murettekitav, vaid probleemiks on ka see, et viirus on esimest korda otseselt põhjustanud kaks surmajuhtumit. Lisaks paneb muretsema ka fakt, et haigusjuhtumitest teatatakse piirkondades, kus Oropouche viirust pole varem avastatud.