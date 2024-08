Õppimispuudega täiskasvanud surevad vähki kolm korda tõenäolisemalt

Uues Scottish Learning Disabilities Observatory juhitud ja ajakirjas BMJ Open avaldatud uuringus leiti, et õppimispuudega täiskasvanutel esines sagedamini teadmata esmase päritoluga metastaatilist vähki (vähk, mis on levinud teistesse kehaosadesse) ja kolm korda rohkem inimesi suri selles kaugelearenenud staadiumis vähki võrreldes üldpopulatsiooniga.

Juhtivteadur dr Laura Ward ütles: «Need leiud on sügavalt murettekitavad. Õppimispuudega täiskasvanud jäävad ilma elupäästvast vähiravist, kuna nende vähk leitakse liiga hilja ja me peame kiiresti välja selgitama, miks see nii on.»