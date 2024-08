Levinud ravim aitab aju nooremaks pumbata ja ennetada Alzheimeri tõbe

Kui meie aju töötab korralikult, tekib neuronite vahel toimuvate energiamahukate protsesside tõttu liigne valkude hulk. Need valgud tuleb eemaldada, et aju saaks korralikult töötada. Kui seda ei tee, võivad neuronid tööd segi ajada, põhjustades beeta-amüloidi ja tau valgu puntraid, mis on Alzheimeri tõve tunnuseks, või alfa-sünukleiini kogunemist, mis kaasneb Parkinsoni tõvega.

2012. aastal kirjeldas Taani neuroteadlane Maiken Nedergaard esmakordselt süsteemi, mis kasutab ajust jääkainete eemaldamiseks tserebrospinaalvedelikku (CSF), ja nimetas seda glümfisüsteemiks. Nüüd on Nedergaard ja tema kolleegid uurinud glümfisüsteemi sügavamalt, keskendudes lümfisõlmedele, mida nimetatakse lümfangioonideks. Need on kaelas olevad pisikesed pumbad, mis vastutavad tserebrospinaalvedeliku väljaviimise eest ajust lümfisüsteemi, kus see lõpuks töödeldakse neerudesse.

Hiirmudelite täiustatud osakeste jälgimise abil leidsid nad, et näriliste vananedes vähenesid nende pumpade kokkutõmbed. Selle tulemusel leidsid nad, et vanemate hiirte ajust voolas 63 protsenti vähem «määrdunud» tserebrospinaalvedelikku võrreldes nooremate hiirtega, mis loob aluse närilistele kognitiivsete funktsioonide langusele.

Mõeldes, kas nad saaksid pumbad käivitada ja need uuesti tööle panna, keskendus Nedergaard tõsiasjale, et lümfangioonid on vooderdatud silelihasrakkudega. Seetõttu otsisid nad ravimit nimega prostaglandiin F2α, mis toimib seda tüüpi rakkudel ja mida tavaliselt kasutatakse rasedate naiste sünnituse esilekutsumiseks. Muidugi, ravimi manustamine eakatele hiirtele koos paikse kreemiga pani pumbad uuesti tööle. Meeskond nägi, et ravim aitas «määrdunud» tserebrospinaalvedeliku väljavoolu ajust tagasi samale efektiivsuse tasemele, mida täheldati noorematel hiirtel.

Kui tulemused peaksid kehtima ka inimkatsetes, võib see leid pakkuda täiesti uut viisi kognitiivsete häirete ja ajuga seotud haiguste vastu võitlemiseks, edastab New Atlas.

«Need anumad asuvad mugavalt nahapinna lähedal, me teame, et need on olulised, ja nüüd teame, kuidas funktsiooni kiirendada,» ütles uuringu kaasautor Douglas Kelley Rochesteri ülikooli Hajimi tehnika- ja rakendusteaduste koolist. «On näha, kuidas see lähenemisviis, võib-olla koos teiste sekkumistega, võiks olla nende haiguste tulevaste ravide aluseks.»

Uuring on avaldatud ajakirjas Nature Aging.