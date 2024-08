Alzheimeri tõbi ei pruugi üldse olla ajuhaigus

Täpselt samad protsessid toimuvad ka ajus. Peatrauma korral hakkab aju immuunsüsteem end parandama. Kui ajus leidub baktereid, on immuunsüsteem olemas, et võidelda.

«Usume, et beeta-amüloid ei ole ebanormaalselt toodetud valk, vaid pigem tavaliselt esinev molekul, mis on osa aju immuunsüsteemist. See peaks seal olema. Kui tekib ajutrauma või kui ajus leidub baktereid, on beeta-amüloid aju tervikliku immuunvastuse võtmetegur. Ja siit probleem algab.»

See toob kaasa ajurakkude funktsiooni kroonilise progresseeruva kaotuse, mis lõpuks kulmineerub dementsusega – kõik sellepärast, et meie keha immuunsüsteem ei suuda baktereid ja ajurakke eristada.

Kui Alzheimeri tõbe peetakse aju immuunsüsteemi valesti suunatud rünnakuks just sellele elundile, mida see peaks kaitsma, ilmneb see autoimmuunhaigusena. On olemas mitut tüüpi autoimmuunhaigusi, nagu reumatoidartriit, mille puhul autoantikehad mängivad haiguse arengus üliolulist rolli ja mille puhul steroididel põhinevad ravimeetodid võivad olla tõhusad. Kuid need ravimeetodid ei tööta Alzheimeri tõve vastu.