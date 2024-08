M-rõuged – kuidas ükskõiksus haiguspuhangute suhtes võib viia järjekordse pandeemiani

M-rõuged avastati 1958. aastal vangistuses peetavatel ahvidel, sellest ka algne nimetus - ahvirõuged. Esimene juhtum inimestel tuvastati 1970. aastal. Seejärel jätsid teadus- ja rahvatervise kogukonnad aastakümneid seda suures osas tähelepanuta, seda peeti kaugemates piirkondades haruldaseks nakkuseks, millel pole ülejäänud maailma jaoks tähtsust.

Kui 2022. aastal tabas arenenud riike ulatuslik m-rõugete puhang, põhjustas teadusuuringute rahastamise suurenemine uuringute tõusu.

Aastatel 2022–2023 levis ülemaailmne m-rõugete puhang. Vaatamata Aafrika teadlaste korduvatele üleskutsetele suurendada ülemaailmseid investeeringuid epideemia diagnostika-, ravi- ja nakkuste ennetamise, sellele tõsist fooksust ei seatud.

WHO on nüüdseks kuulutanud Kesk-Aafrikas levivad m-rõuged rahvusvaheliseks rahvatervise hädaolukorraks. See on kõrgeim häiretase sündmuste puhul, mis kujutavad endast ohtu teistele riikidele ja nõuavad kooskõlastatud rahvusvahelist reageerimist.

M-rõugete lähiajalugu on järjekordne meeldetuletus, et nakkushaigust ühes maailma nurgas ei tohiks pidada kellegi teise probleemiks, sest see võib ootamatult kiiresti ja kaugele levima hakata.

Samuti tõstab see esile ülemaailmset ebavõrdsust ressursside jaotamisel ning juurdepääsul vaktsiinidele, diagnostikale ja ravile. Need tehti kättesaadavaks paljudes tööstusriikides ja aitasid ohjeldada ülemaailmset haiguspuhangut, kuid enamikus Aafrikas on need endiselt puudu.

2022. aasta puhang - täielik üllatus

Haigus on tihedalt seotud rõugeviirusega. Ahvirõugeid peeti Kesk- ja Lääne-Aafrika osades endeemseks zoonootiliseks haiguseks. See saadi peamiselt tiheda kontakti kaudu metsikute imetajatega, eriti liha käitlemisel, kuid püsivat inimeselt inimesele ülekandumist ei toimunud.