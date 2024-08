USA eksperdid hoiatavad reisijaid ohtliku viiruse eest

Sel aastal on viirus põhjustanud üle 8000 haigusejuhtumi, sealhulgas kaks surma ja kaasa toonud viis sünnidefekti või surnultsündi. CDC soovitab rasedatel naistel vältida reisimist piirkondadesse, kus viirus levib. Kui reisimine on vältimatu, peaksid nad rangelt järgima viiruse ennetusmeetmeid, et vältida putukahammustusi, vahendab Medical Xpress.