Kas kaalulangust soodustavad ravimid kahjustavad maksa?

Michigani ülikooli teadlased avaldasid hiljuti artikli, mis kirjeldab esimest teadaolevat hepatiidi ja kollatõve juhtumit patsiendil, kes kasutas tirsepatiidi, ühte GLP-1 agonisti.

Michigani haigla hepatoloog Robert Fontana heidab teemale valgust. Ta sõnul võib avaldatud uuringu kohaselt saada ravimit kasutades hepatiidi, aga rõhutab, et see on madala esinemissagedusega võimalik kõrvaltoime.

«Praegu võtab neid aineid iga päev mitusada tuhat inimest ja on vaid käputäis inimesi, kellel tekkis nendest ainetest otsene ravimitoksilisus,» sõnas hepatoloog.

Fontana on huvitatud GLP-1 agonistidest, kuna need võivad aidata rasvmaksa haigusega patsientidel kaalu langetada ja parandada maksafunktsiooni. Mittealkohoolse rasvmaksaga patsiendid on ta sõnul nimelt sageli rasvunud või põevad diabeeti.

Kuigi GLP-1 agonistid on üldiselt ohutud, võivad need põhjustada seedetrakti kõrvaltoimeid ning kiire kaalulangus võib suurendada sapikivide riski. Fontana rõhutab, et kuigi harvadel juhtudel võib esineda ravimiga seotud maksakahjustusi, on ravimitest saadav kasu diabeedi ja rasvumise ravis kaalukam. Ta soovitab siiski olla tähelepanelik ja konsulteerida arstiga enne ravimite kasutamist, eriti kui inimesel on maksahaigus.

Fontana rõhutab kaalu langetamise ja normi piires hoidmise teekonnal ka elustiilimuutuste olulisust, sealhulgas tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse tähtsust.