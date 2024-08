Selgus, kuidas mõjutab päevas ühe sigareti suitsetamine rasedust ja last

Isegi vähene suitsetamine – üks kuni kaks sigaretti päevas – enne rasedust või selle ajal on oluliselt seotud vastsündinute suuremate terviseprobleemidega, ilmnes ajakirjas Epidemiology and Community Health ilmunud uuringus. Uurijad rõhutavad, et naised, kes plaanivad rasestuda või on rasedad, peaksid suitsetamisest loobuma, et kaitsta oma lapse tervist.