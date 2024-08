Taanis leiti lahendus tõeliselt valusale probleemile

Reichmani Ülikooli Avirami jätkusuutlikkuse ja kliimaprogrammi asutaja ja selle akadeemiline direktor Asaf Tzachor, koos Islandi, Taani ja Austria teadlastega avaldasid uuringu, milles demonstreeritakse kaasaegse biotehnoloogia kasutamist fotosünteetiliselt kontrollitud Spirulina (Arthrospira platensis) kasvatamiseks. Nad suutsid toota süsinikuneutraalset ja toitvat biomassi, mis sisaldab bioloogiliselt aktiivset vitamiin B12, mille tase on võrreldav veiseliha omaga. See on esimene kord, kui Spirulina puhul on avastatud bioloogiliselt aktiivne vitamiin B12. Tuleb välja, et vetikate jaoks vajaliku valguse moduleerimisega saab muuta inimese poolt omastatava B12 vitamiini kogust vetikamassis.