Teadlased: paljud, kel «juhe seinast» tõmmatakse, võivad olla varjatult teadvusel

See ei pruugi aga tähendada, et patsiendid pole vähemalt osaliselt teadlikud. Teadlased on viimastel aastakümnetel avastanud mõnel mitte reageerival patsiendil varjatud teadvuse märke. Mõnel juhul on ajuaktiivsuse mõõtmised näidanud intelligentseid reaktsioone ilma füüsiliste märkideta, nagu käe rusikasse surumine või sõrmede sirutamine. See näitab, et mõne patsiendi puhul ei seisne probleem teadvuse puudumises, vaid nende motoorsetes oskustes, mis toob kaasa seisundi, mida nimetatakse kognitiivseks motoorseks dissotsiatsiooniks.