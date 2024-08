5 haigust, mille tunnused avalduvad ninal

Saate siiski oma nina kaeda. Sulgege üks silm või vaadake vasakule, paremale või alla ja see ilmub nähtavale.

Vaatamata sellele, et aju pingutab kõvasti, et nina ei segaks nägemist, ei maksa olulist osa kehast tähelepanuta jätta. Nina uurimine võib aidata diagnoosida väliseid nahahaigusi ja samuti sisehaigusi.

Akne

Kuigi aknel on mitmeid vorme, on akne vulgaris kõige levinum ja see mõjutab sageli nina.

See nahahaigus tekib õli eritavate pisikeste näärmete ummistumisest, mille tulemuseks on avatud ja suletud komedoonid. Avatud komedoonid näevad välja nagu väikesed tumedad täpid, samas kui suletud komedoonid on valged ja tekivad siis, kui poorid on täielikult ummistunud. Ummistunud poorid võivad muutuda ka suuremateks punnideks, mis võivad muutuda põletikuliseks, täis mäda, ning isegi nahka armida.

Rosaatsea

Rosaatsea välimus on erinev. See on põletikuline nahahaigus, mis põhjustab erüteemi ehk nahapunetust – kõige sagedamini üle nina ja põskede. Rosaatsea on praegu ravimatu, kuid seda saab hallata, sageli pikaajalise raviga. Rosaatseaga patsientidel võib sageli tekkida lööve, paapulid ja pustulid, mis meenutavad aknet. Neil on ka nähtavad veresooned, mis ilmuvad peenikeste punaste või lillakate joontena üle nina ja põskede.