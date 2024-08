Tai teatas ahvirõugete uue tüve võimalikust juhtumist

Patsient, 66-aastane eurooplane, kes oli reisinud Aafrikast, saabus Bangkokki 14. augustil ja viidi järgmisel hommikul haiglasse mpoxi sümptomitega. Laboratoorsed testid vajavad veel kinnitust, kuid ametnike sõnul on tõenäoliselt tegu ohtlikuma mpox variandiga. Patsient on praegu karantiinis. Terviseametnikud jälgivad 42 inimest, kes puutusid nakatunuga kokku.

Mpox juhtumid ja surmad on Aafrikas järsult tõusnud, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Burundis, Keenias, Rwandas ja Ugandas. Uus ja ohtlikum tüvi, Clade 1b, on põhjustanud viimastel kuudel haiguse leviku kasvu. See tüvi põhjustab surma umbes 3,6 protsendil juhtudest, eriti ohustatud on lapsed. Tänavu on Kongo Demokraatlik Vabariik teatanud enam kui 16 000 juhtumist ja 500 surmast.