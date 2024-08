Proviisor: augustis on hoogustunud viirus- ja külmetushaigused

Sei nentis, et iga puugihammustusega ei pruugi kaasneda haigust, sest kõik puugid ei ole haigusekandjad, kuid kui puuk on hammustanud, on soovitatav puuk eemaldada nii ruttu kui võimalik. «Puugi eemaldamine on lihtsam, kui kasutada abivahendit – puugikonksu, sest puugi keha ei tohi tõmbamise ajal suruda ning samas tuleb veenduda, et puuk on tervena eemaldatud,» sõnas Sei.