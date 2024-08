M-rõuged levivad nagu kulutuli: Kongos lisandub 1000 nakatunut nädalas

M-rõugete puhangutest on teatatud 12 Aafrika riigis, kuid Kongo on tänavu registreerinud kõige rohkem juhtumeid, vahendab AP. 2024. aastal on Kongos esinenud 94 protsenti juhtumitest, kokku 17 794, ning 535 surmast 541 on olnud Kongos. Arvatakse, et tegelikult on juhtumeid palju rohkem, kuna Kongos testitakse ainult umbes üht viiest kahtlustatavast juhtumist.