Kilpkonnad nakatavad ameeriklasi tüütu tõvega

Väikestelt kilpkonnadelt saadud salmonellabakterite tõttu on haigestunud salmonelloosi aasta jooksul 21 osariigis 51 inimest, teatas USA haiguste ennetamise ja tõrje keskus (CDC). Hospitaliseeritud on olnud 23 inimest, kuid surmajuhtumeid pole esinenud.

Esimesed kilpkonnadega seotud juhtumid registreeriti 2023. aasta augustis, viimased juhtumid tänavu juulis. Haiguse levikuga on olnud seostatud kaks salmonellabakteri tüve: Salmonella Stanley ja Salmonella Poona, kusjuures enamik juhtumeid on seotud esimese tüvega.

CDC hoiatab, et tegelik haigestunute arv võib olla palju suurem, kuna paljud inimesed paranevad ilma meditsiinilise abita ja neid ei testita salmonella suhtes. Samuti võib haiguse kinnitamine võtta 3–4 nädalat.

Kilpkonnad ja teised roomajad kannavad sageli Salmonella tüvesid, mis võivad meid haigeks teha, isegi kui nad ise tunduvad terved. Eriti suured haiguse levitajad on alla kümne sentimeetri pikkused kilpkonnad, mistõttu on nende müük Ameerikas keelatud. Siiski saab neid lemmikloomi ebaseaduslikult osta kirbuturgudelt, maanteeäärsetest müügikohtadest või internetist.

Enamasti põhjustab Salmonella vaid mõnepäevast seedetrakti vaevust, kuid mõnel juhul võib see olla ohtlik. Aastas hospitaliseeritakse USAs selle bakteri tõttu umbes 26 500 inimest ja üle 400 sureb. Suurim oht on väga noortele, eakatele ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestele.

Kuigi Salmonella nakkused levivad tavaliselt saastunud toidu või joogi kaudu, on tänavu seotud sagedased juhtumid eksootiliste lemmikloomadega. Näiteks on 2024. aastal haigestunud inimesed kokkupuute tõttu kilpkonnade, roomajate ja kodulindudega. Haiguse võib saada ka nende loomade elukeskkonnaga kokkupuutest, mistõttu on tavalisemad lemmikloomad ohutum valik.