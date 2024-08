Loe, mida teismelised pornost tegelikult arvavad

Nüüd on New South Walesi valitsus teatanud esimesest osariigi juhitud uurimisest, mille keskmes on «kahjuliku pornograafia» mõju. Selle uurimise negatiivne käsitlusviis meenutab aga vana arutelu kordamist, selle asemel et viia debatti ja poliitikaid edasi.

Suurem osa arutelust on keskendunud võimalikele ohtudele noorukitele, kuid väga vähesed on küsinud teismelistelt endilt nende arvamust. Aga teadlaste poolt läbi viidud uurimistöö käigus küsiti teismelistelt nende kogemuste kohta pornograafiaga ning avastasime, et paljudel neist on nüansirikas arusaam nii riskidest kui ka võimalikest kasudest.

Infopuuduse täitmine

Projektis küsitleti 108 lapsevanemat ja teismelist Austraaliast, Kreekast, Norrast ja Iirimaalt nende arvamuste kohta veebipõhise seksuaalsisu suhtes. Austraalias vesteldi intervjuude ja fookusgruppide kaudu 50 teismelisega (vanuses 11–17), et uurida nende arusaamu pornograafiast.

Tulemused näitasid, et teismelistel on pornograafia ja sekstimise (sexting) kohta väga erinevaid arvamusi. Osa neist olid positiivsed.

Näiteks tunnistavad paljud noored, et pornograafiast on kasu, eriti kui seksuaalsust koolides piisavalt ei käsitleta. Kuusteistaastane Miles ütles, et pornograafiale juurdepääs võib olla kasulik: «Paljud inimesed ei tea seksist palju – aga hetkel ütleksin, et alla 16-aastastele oleks juurdepääs pornograafiale hea just seetõttu, et koolis ei anta tegelikku haridust selle kohta.»