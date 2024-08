3 retsepti, mis aitavad hoiduda jämesoolevähist

Eksperdid pole kindlad, miks soolevähi juhtumite arv tõuseb, kuid on teada, et elustiilitegurid, nagu ülekaalulisus, vähene füüsiline aktiivsus, alkoholi tarbimine ja punase liha ning töödeldud toitude söömine, suurendavad jämesoolevähi riski.

Birdi sõnul peaks umbes 75 protsenti toidust tulema taimedest. Kiudained, näiteks kinoa ja pruun riis, toidavad soolestikus olevaid häid mikroobe, mis kaitsevad soole limaskesta. On tõendeid, et kiudainete söömine vähendab soolevähi tekkeriski.

Munapuder kodujuustuga

Lihtne ja valgurohke retsept, mille tegemiseks sega kausis kaks suurt muna ja täisrasvane kodujuust, maitsesta meresoola ja pipraga. Seejärel lisa segu pannile, mis on keskmisel või madalal kuumusel, ja lisa väheke oliiviõli. Sega kolm kuni viis minutit, kuni munad pole enam vedelad.

Keedetud oad täistera röstsaial spinati ja kirsstomatitega

Oad on suurepärane kiudaine- ja taimse valgu allikas. Konserveeritud oad tomatikastmes röstsaial on Ühendkuningriigis populaarne roog, kuid kui see ei näi maitsev, saab seda hõlpsasti valmistada mistahes ubadega. Neid saab ise keeta või manustada konservidest.