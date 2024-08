Lemmikloom magab voodis? Allergoloog räägib, kuidas tagada sel juhul ohutus tervisele

«Allergiat aitab leevendada mikrokiust padi, millel on ka see eelis, et see on masinpestav ja nii saab seda hõlpsalt puhta ja värskena hoida. Polüester on väheimav, mis tähendab, et pärast pesu kuivab see kiiresti. Et koduste tekstiilide hooldamine oleks lihtsam, investeeri lemmikloomasõbralikesse mööblikatetesse, mida on lihtne puhastada ning mis on kriimustuste ja plekkide suhtes vastupidavamad. Väldi kohevaid ja pika karvaga tekstiile, näiteks karvaseid vaipu või dekoratiivpatju. Siledamaid kangaid on lihtsam hooldada ning tolmulestad ei armasta selliseid materjale,» räägib Mikvere.