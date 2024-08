Kas näomassaaž aitab vananemist tagasi pöörata?

Viimaste sotsiaalmeedia trendide hulgas on ilma teinud näo fastsia massaaž, mille eesmärk on võidelda kortsude ja muude vananemise märkidega. Fastsia on kollageenist koosnev õhuke sidekude, mis ümbritseb lihaseid, luid ja organeid, kirjutab ajakirjas The Conversation professor Adam Taylor, Lancasteri ülikooli kliinilise anatoomia õppekeskuse direktor.