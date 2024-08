Tööandjad saavad taotleda vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgist

«Eelmise aasta märgise taotlejate üllatuslikult suur arv ning 40-protsendiline osalejate tõus vaimse tervise vitamiinikampaania raames toimunud töötajate emotsionaalse enesetunde testimisel annavad selge signaali, et tööandjate jaoks on vaimse tervise teemaga tegelemine töölauale jõudnud,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Märgise taotlemise oleme disaininud niimoodi, et see oleks teisest küljest ka audit neile endale. Organisatsioon saab esitatud taotluse täies mahus oma e-mailile ning saab hakata selle põhjal planeerima edasist tegevust,» lisas Oidermaa.

Peaasi.ee poolt välja antava vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgise järgi tunneb ära tööandjad, kes jälgivad oma töökeskkonnas ja -protsessides töötajate vaimse tervise toetamist. Sellest aastast on lisandunud neljas kategooria «tärkaja». See kategooria on mõeldud organisatsioonidele, kes on teema olulisust märganud ning alles alustavad oma töökeskkonna ja -protsesside sellesisulist ülevaatust ja parendamist. Taotluse täitmisprotsess ning hilisem kokkuvõte on hea ülevaade ka just selle kategooria märgise saajatele.