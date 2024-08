Lõpuks ometi! Teadlased on leidnud pikaealisuse võtme

On hästi teada, et hea füüsiline vorm ennustab tugevalt eluea pikkust. Hiljutised uuringud on näidanud, et lihasjõud ja tasakaal võivad mõjutada ka keskealiste täiskasvanute pikaealisust.

Seose edasiseks uurimiseks viisid teadlased läbi ajakirjas Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports avaldatud uuringu «Flexindex». Uuringu fookuses oli keha painduvuse skoor. Kokku osales uuringus 3139 inimesest vanuses 46–65 aastat. Seejärel jälgiti osalejaid keskmiselt 12,9 aastat. Pärast seda täheldas meeskond pöördvõrdelist seost keha paindlikkuse ja suremuse vahel, mis näitab, et vähenenud paindlikkus oli seotud lühema elueaga.

«Aeroobset vormi ja tugevat olemist ning head tasakaalu on ka varem seostatud madala suremusega. Suutsime näidata, et vähenenud keha painduvus on seotud keskealiste meeste ja naiste kehva ellujäämisega,» ütles vastav autor dr Claudio Gil S. Araújo pressiteates.

Flexindex mõõdab paindlikkust läbi passiivse liikumisulatuse 20 liigutusega seitsme erineva liigese vahel. Koguskoor on vahemikus 0 kuni 80, iga liigutuse väärtus on 0 kuni 4. Uuringus märgiti, et naistel oli 35 protsenti kõrgem Flexindex kui meestel.

Järelkontrolli käigus suri 302 inimest, neist 224 olid mehed ja 78 naised. Tulemused näitavad, et Flexindex oli ellujäänute seas peaaegu 10 protsenti kõrgem võrreldes mitteellujäänutega, sõltumata soost.

«Pärast vanuse, kehamassiindeksi ja tervisliku seisundi arvessevõtmist oli madala Flexindexiga meestel ja naistel vastavalt 1,87 ja 4,78 korda suurem risk surra kui kõrge Flexindexiga meestel ja naistel,» seisis pressiteates.

Tulemused viitavad sellele, et madala füüsilise painduvusega meestel võib surmaoht olla peaaegu kahekordne võrreldes suurema painduvusega meestega. Naiste puhul on madala painduvusega inimeste surmaoht umbes viis korda suurem.

Kuna paindlikkus vanusega väheneb, soovitavad teadlased paindlikkuse harjutuste kaasamist keskealiste täiskasvanute rutiini ja paindlikkuse hindamist kõikidesse tervisega seotud füüsilise vormi hindamiste hulka.