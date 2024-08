Lastekodudes üles kasvanud ja praegu Sindis sotsiaalkorteris üksinda elav noormees on kogu elu jooksul seisnud silmitsi raske väljakutsega – huule- ja suulaelõhega. Tal on pidanud oma seisundist tingituna võitlema nii enesekindluse saavutamisel kui ka koolieluga. Vaatamata neile raskustele on Raimo säilitanud elurõõmsa suhtumise, tegutsedes vabatahtlikuna kohalikus koerte varjupaigas ja unistades tulevikust, kus ta saab selgelt rääkida ja muretult naeratada. Raimo lugu on pälvinud tähelepanu ka meedias, sealhulgas Postimehes, kus tõstetakse esile tema pikka raviteekonda ja operatsioone, mida ta on tervisemure ületamiseks läbi teinud.