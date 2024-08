«Sotsiaalne seotus teistega on oluline, eriti vanemas eas. Regulaarne kontakt sugulaste, sõprade ja naabritega võib aidata vanematel täiskasvanutel tunda end ühendatuna, vähendada üksildustunnet ja parandada üldist heaolu,» väitis Eleanor Pullenayegum, haigla The Hospital for Sick Children (SickKids) vanemteadur ja Toronto Ülikooli professor.

Uuring leidis ka, et elustiilifaktorid, nagu tervisliku kehakaalu säilitamine, füüsiliselt aktiivne olemine, unetuse puudumine ja mittesuitsetamine, olid olulised optimaalse tervise säilitamisel vanemas eas.

«Tervisliku elustiili säilitamine on ülimalt oluline, olenemata meie vanusest. Näiteks pole kunagi liiga hilja suitsetamisest loobuda,» kinnitas uuringu juhtiv autor Esme Fuller-Thomson, Elukäigu ja Vananemise Instituudi direktor ja Toronto Ülikooli Factor-Inwentashi Sotsiaaltöö teaduskonna professor. Uuringus olid endised suitsetajad palju tõenäolisemalt optimaalselt vananevad kui need, kes jätkasid suitsetamist.

Uuring rõhutab, kui oluline on mõista vananemise soospetsiifilisi erinevusi, et saaksime paremini toetada vanemaid mehi ja naisi, et nad jätkaksid õitsengut hilisemas elus. Tulemused võivad aidata arendada programme ja teenuseid, et kaasata ja toetada eakaid, eriti neid, kes pole kunagi abiellunud või on hilisemas elus kogenud leseks jäämist, lahutust või lahkuminekut.

Uuring pealkirjaga «The association between trajectories of marital status and successful aging varies by sex: Findings from the Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA)» avaldati (ehk maakeeli: Seos perekonnaseisu ja eduka vananemise trajektooride vahel on sooti erinev: Kanada pikisuunalise vananemisuuringu tulemused) sel nädalal ajakirjas International Social Work.

Uuring kasutab pikisuunalisi andmeid Kanada vananemise longitudinaaluuringu (Canadian Longitudinal Study on Aging ehk CLSA) baasaine ja esimese järelainete laine (2011–2015 ja 2015–2018) kohta, et uurida tegureid, mis on seotud edukalt vananemisega. CLSA hõlmas 7641 vastajat, kes olid 60-aastased või vanemad teises uuringulaines ja suurepärase tervise juures andmete kogumise baasaine ajal.