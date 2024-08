Päris mitu head põhjust, miks ikka kohvi juua

Veelgi enam, kohvi tarbimine on seotud enesetapu riski vähenemisega. Uuringud on leidnud, et inimesed, kes joovad neli või rohkem tassi päevas, on 53% vähem tõenäolised enesetappu sooritama.

Eluiga

Kõigi nende eeliste juures pole üllatav, et uuringud näitavad, et kohvijoojad elavad kauem kui need, kes kohvi ei tarbi. Suur uuring, milles osales üle 400 000 inimese, leidis, et kohvi tarbimine 12–13 aasta jooksul oli seotud väiksema surmariskiga – tugevaim mõju ilmnes nelja kuni viie tassi päevas joomisel.

See pikaealisusest tingitud kasu võib tuleneda kohvi kaitsvate omaduste kumulatiivsest mõjust erinevate haiguste vastu.

Mõõdukus on oluline

Kuigi kohvil on arvukalt tervisega seotud eeliseid, on oluline seda tarbida mõõdukalt. Samuti on soovitatav piirata lisatud suhkrute ja koore kogust, et vältida liigset kaloritarbimist.

Liigne kofeiini tarbimine võib põhjustada negatiivseid kõrvaltoimeid, nagu närvilisus, ärevus ja unehäired. Mõned inimesed, kes on eriti tundlikud kofeiini suhtes, võivad vajada kohvi tarbimise piiramist või sellest täielikult loobumist, kuna isegi kofeiinivaba kohv sisaldab teatud määral kofeiini.

Nagu iga toiduaine puhul, on tasakaal võtmetähtsusega. Mõistes kohvi võimalikke eeliseid ja piiranguid, saavad inimesed teha teadlikke otsuseid selle lisamise kohta oma igapäevarutiini.