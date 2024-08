Päevase väsimuse taga võib olla üllatav probleem

Allergia

Allergiline nohu (riniit) on sagedane kroonilise väsimuse põhjus ja sageli kergesti ravitav. Arst aitab välja selgitada, kas allergia põhjuseks on õietolm, putukad (tolmulestad või prussakad), loomakõõm, hallitusseened, ilmastikumuutused või midagi muud.

Üks viis allergilise riniidi sümptomite, sealhulgas väsimuse vähendamiseks on proovida vältida allergeeni. Lisaks võivad õiged ravimid aidata sümptomeid leevendada.

Aneemia ehk kehvveresus

Viljakas eas naistel on aneemia sage väsimuse põhjus. See kehtib eriti naiste kohta, kellel on raske menstruaaltsükkel, emaka fibroidkasvajad või emakapolüübid.