Proviisor selgitab, kuidas liigeseprobleeme ennetada ja leevendada

Teder rõhutab, et tervislik mitmekülgne toitumine ja piisava koguse puhta vee tarbimine on ka liigeshaiguste ennetamise ja leevendamise seisukohalt ülimalt oluline. «On leitud, et liigestele on hea, kui tarbida oomega-3-rasvhappeid, A- D-, C-, E-vitamiine ning magneesiumi, kaltsiumi, tsinki, seleeni ja vaske sisaldavaid toiduaineid. Kriitilise pilguga tuleb üle vaadata ka kahjulikud eluviisid. Suitsetamine ning suurtes kogustes alkoholi, kohvi ja kange tee joomine võivad kaasa tuua haiguse ägenemise. Näiteks on suitsetamine reumatoidartriidi riskifaktoriks ning liigne õllejoomine võib kaasa tuua podagra.»