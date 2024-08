SALAKAVAL PFAS Kolm toimingut aitavad end kaitsta levinud ohtlike ainete eest

Miks on PFASid probleemiks?

Kuigi PFASid on oma kasulike omaduste tõttu laialdaselt kasutusel, siis kahjuks on nende kemikaalide pikaajaline stabiilsus osutunud ka nende suurimaks probleemiks. PFASid ei lagune looduses kergesti, nad võivad püsida keskkonnas aastakümneid või isegi kauem. Seetõttu nimetatakse neid tihti ka «igavesteks kemikaalideks». Kuna aga PFASid ei lagune kiiresti ja püsivad pikka aega keskkonnas, siis satuvad nad lõpuks pinnasesse, veekogudesse ja sealt edasi juba toiduahelasse. Selle tulemusena on PFASid muutunud ülemaailmseks keskkonnaprobleemiks, mille mõju ulatub nii loodusliku keskkonna kui ka inimeste terviseni.

Kui PFASid levivad pinnasesse ja vette, siis võivad need sattuda lõpuks ka meie joogivette. Erinevad uuringud on aga näidanud, et need kemikaalid võivad koguneda ka inimkehasse. PFASide kogunemine inimkehasse võib aga põhjustada juba erinevaid terviseprobleeme.

Kuidas PFASid tervist mõjutavad?

PFASid on kemikaalid, mis võivad kumuleeruda inimorganismis aja jooksul, põhjustades potentsiaalselt mitmesuguseid terviseprobleeme. Teadlased on leidnud, et nende kemikaalide pikaajaline kokkupuude on seotud mitme tõsise tervisemõjuga, mis võivad avalduda alles pärast aastatepikkust akumulatsiooni kehas.