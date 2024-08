Ühendkuningriigi mobiiltelefonifirma ütleb, et alla 11-aastastele ei tohi nutitelefoni anda. Loe miks

Ühendkuningriigi sideregulaatori hiljutises uuringus leiti, et umbes neljandikul Briti lastest vanuses 5–7 aastat on nüüd nutitelefon.

EE ütleb uues juhendis, et lastele tuleks anda ainult «piiratud võimekusega» telefone, mis võimaldavad neil ainult sõnumeid saata ja helistada.

Samuti soovitab see lubada alla 16-aastastele teismelistele vanemliku kontrolli funktsioone ja alla 13-aastastele sotsiaalmeedia piiranguid.

Ühendkuningriigi vanemad on hakanud üha enam tõrjuma suundumust anda lastele nutiseade. Vanemad kardavad, et telefonid võivad lapsi muuta haavatavamaks ka petturitele, kiusamisele, sotsiaalsele survele ja kahjulikule sisule.

«Kuigi tehnoloogial ja ühenduvusel on jõud elusid muuta, mõistame, et nutitelefonide kasvav keerukus võib vanematele ja hooldajatele väljakutseid esitada,» ütles EE ettevõtete suhete direktor Mat Sears.

«Nad vajavad tuge, mistõttu anname välja uued juhised nutitelefonide kasutamise kohta alla 11-aastastele, 11-13-aastastele ja 13-16-aastastele, et aidata neil teha oma laste jaoks parimaid valikuid.»

USA autor Jonathan Haidt, kes oma hiljutises raamatus «The Anxious Generation» väitis, et nutitelefonid on laste ajud ümber juhtinud, on kutsunud vanemaid üles tegutsema nutitelefoni juurdepääsu osas, nii et lastel oleks tavapärane, et neil seda ei ole.

Laps murrab meie südame, öeldes meile, et ta on ainsana ilma telefonita oma eakaaslaste rühmast välja jäetud. See on muidugi uus probleem, kuid võib olla leebem, kui veebikelmide või küberkiusamise ohvriks langeda.

Haidt ei poolda nutitelefonide kasutamist enne 14. eluaastat ega sotsiaalmeediat enne 16. eluaastat.

«Neid asju on ühe vanemana raske teha. Aga kui me kõik koos teeme – kui kasvõi pooled meist koos teevad –, muutub see meie lastele palju lihtsamaks,» lisas ta.