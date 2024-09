PEAASI.EE EKSPERT VASTAB Elupäästvad sammud: mida teha, kui lähedane mõtleb suitsiidist?

Suitsiidimõtetega lähedase aitamine on tõeliselt vapper tegu, mis on raske nii abivajajale kui aitajale. Maailma Terviseorganistatsiooni andmetel toimub maailmas ligikaudu 800 000 enesetappu aastas ja hinnanguliselt puudutab iga suitsiidisurm otseselt vähemalt kuut inimest.

Tervise Arengu Instituudi statistika põhjal on näha, et Eestis jääb enesetappude arv igal aastal enam-vähem 200 juurde. Võrreldes viimast kümmet aastat on selge, et suitsiide teevad rohkem mehed.