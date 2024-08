Selle aine vähendamine toidus võib pikendada eluiga

Isoleutsiin on üks kolmest hargnenud ahelaga aminohappest, mida organism vajab valkude sünteesiks. Kuna meie keha ei suuda seda ise toota, peame seda saama toidust, näiteks munadest, piimatoodetest, sojaproteiinist ja lihast. Kuid liiga suur kogus isoleutsiini võib olla kahjulik. Varasemad uuringud on näidanud, et kõrgem isoleutsiini tarbimine on seotud ainevahetushäiretega ja suurema kehamassiindeksiga.