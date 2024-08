Arvutimängud on igati tervislikud – on siiski mõned «agad»

Videomängude plussid ja miinused

Teistest uuringutest on teada, et videomängud võivad olla kasulikud stressi leevendamisel ja sotsiaalsete sidemete loomisel (ehkki need tekkivad veebis). Samuti on teada, et mõned mängud võivad parandada teatud kognitiivseid oskusi, nagu visuaal-ruumiline navigeerimine ja probleemide lahendamine.