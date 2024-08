Hollandis Radboudi Ülikoolis tehtud metauuringu tulemused pakuvad tugevat tõendusmaterjali selle kohta, et isegi kui valime vaimselt koormava tegevuse, ei tee me seda tõenäoliselt seetõttu, et naudiksime vaimset pingutust.

Psühholoog Erik Bijleveld selgitab, et juhid julgustavad sageli töötajaid ning õpetajad õpilasi vaimset pingutust nõudvatesse tegevustesse. Pealiskaudselt tundub see hästi töötavat, kuna töötajad ja õpilased valivad sageli vaimselt väljakutsuvaid tegevusi. Sellest võiks järeldada, et töötajatele ja õpilastele meeldib sügavalt mõelda. Kuid meie tulemused näitavad, et see järeldus oleks ekslik: üldiselt ei meeldi inimestele vaimne pingutus.

Vaimne pingutus tekitab ebameeldivaid tundeid

Uurimisrühm analüüsis 170 varasemat uuringut, mis avaldati aastatel 2019 ja 2020 ning milles osales kokku 4670 isikut, kes lahendasid 358 erinevat kognitiivset ülesannet. Uuringutes kasutati standardset hindamissüsteemi NASA Task Load Index (NASA-TLX), et hinnata vaimset koormust.

Analüüs tõi esile tugeva ja järjekindla seose vaimse pingutuse ja ebameeldivate tunnete vahel. NASA-TLX järgi võivad need tunded hõlmata ebakindlust, heitumist, ärritust, stressi ja tüdimust.

See seos ilmnes mitmesuguste ülesannete puhul, alates roboti abil operatsiooni tegemisest kuni virtuaalses raudteejaamas navigeerimiseni. Samuti ilmnes see erinevate inimgruppide seas, sealhulgas üliõpilaste ja sõjaväelaste seas.