POKSIJAD JA KIVIPALLURID, TÄHELPANU Ka mõõdukad põrutused muudavad aju just sel moel

Austraalias on see teema samuti aktuaalne. Näiteks teatas tänavu aprillis Austraalia jalgpalliliiga (AFL) mängija Nathan Murphy, et ta lõpetab spordikarjääri – olles kõigest 24-aastane. Murphy lõpetas karjääri pärast seda, kui meditsiiniline komisjon soovitas tal seda teha, kuna tal oli oma spordikarjääri jooksul olnud kümme põrutust. Kuid Murphy pole esimene ega ka noorim mängija, kes on AFL-ist peavigastuste tõttu varakult pensionile jäänud.

Veel üks vastuoluline teema on krooniline traumaatiline entsefalopaatia (chronic traumatic encephalopathy ehk CTE) – progresseeruv neurodegeneratiivne haigus, mis on seotud korduvate peatraumadega. See on vastuoluline, kuna CTE ja kontaktsportide vahel pole lõplikku põhjuslikku seost kindlaks tehtud, kuigi uuringud seda tugevalt viitavad. Probleem on ka selles, et seisundit saab diagnoosida ainult lahkamise teel.

Need sageli keerulised ja emotsionaalsed kohtuasjad on toonud kontaktsportidesse uue turvalisuse ajastu. Kuid ühine küsimus, mis nende kõigi puhul esile kerkib, on see: kas spordiorganisatsioonid kohandavad oma ohutusreegleid või muudavad põrutusprotokolle, et paremini hallata riske ja vältida tulevasi kohtuvaidlusi?

Muudatused on vajalikud ka kultuurilisel tasandil. Austraalia parlamendi senati kogukonnaasjade alaline komisjon kuulas oma hiljuti avaldatud aruande «Põrutused ja korduvad peatraumad kontaktsportides» koostamise käigus tõendeid spordiinimeste poolt, kes ei raporteerinud põrutustest, kartes, et neile keelatakse mängimine või et nad valmistavad oma meeskonnale pettumust. Sportlaste prioriteet «võita iga hinna eest» peab muutuma, et tagada pikaajaline heaolu.

Cambridge'i ülikooli juhitud uuring avaldati ajakirjas JAMA Network Open.