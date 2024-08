Avastati DNA kahjustusi parandav vahend, mis annab lootuse vähivaktsiiniks

DdrC valk avastati bakterist Deinococcus radiodurans, mis on tuntud oma äärmusliku vastupidavuse poolest. DdrC on väga tõhus DNA kahjustuste tuvastamisel, nende peatamisel ja rakkudele parandamisprotsessi alustamise signaalide andmisel. See valk töötab iseseisvalt, ilma teiste valkude abita, mis teeb selle rakendamise lihtsamaks.

Kanada teadlased leidsid, et DdrC geeni ülekandmine E. coli bakterisse muutis selle üle 40 korra vastupidavamaks UV-kiirguse tekitatud kahjustustele. See näitab, et DdrC võib olla oluline abivahend erinevate haiguste, sealhulgas vähi ennetamisel, tõhustades DNA parandussüsteeme.

D. radiodurans bakter on võimeline taluma tohutuid kiirgusekoguseid, ja DdrC on selles võtmetähtsusega. Uuringud näitasid, et DdrC valk seob DNA kahjustuste kohti ja aitab rakkudel need parandada.

DdrC võib olla kasulik geneetilises inseneritöös, aidates välja töötada vaktsiine vähi vastu ja kliimamuutustele vastupidavaid põllukultuure. Uurijad loodavad leida bakterist veelgi rohkem potentsiaalselt kasulikke valke. Uuring avaldati ajakirjas Nucleic Acids Research.