ARMASTUS ON LEITUD Uus uuring näitab, kus armastus ajus elab

Teadlaste suurimaks üllatuseks oli see, et inimestevahelise armastusega seotud ajupiirkonnad olid lõpuks väga sarnased, erinevused seisnesid eelkõige aktiveerimise intensiivsuses. Igat tüüpi inimestevaheline armastus aktiveeris sotsiaalse tunnetusega seotud ajupiirkondi, erinevalt armastusest lemmikloomade või looduse vastu – ühe erandiga.

«Kui vaadata armastust lemmikloomade vastu ja sellega seotud ajutegevust, siis sotsiaalsusega seotud ajupiirkonnad näitavad statistiliselt, kas inimene on lemmikloomaomanik või mitte. Lemmikloomaomanike puhul on need piirkonnad rohkem aktiveeritud kui mitte-lemmikloomade omanike puhul,» räägib Rinne.