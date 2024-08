Leiti väga oluline põhjus, miks noored mehed peaksid saama HPV vaktsiini

Noormeestel võib olla veel üks põhjus HPV-vaktsiini saamiseks. Sel kuul tehtud uued uuringud on näidanud, et kõrge riskiga inimese papilloomiviiruse tüvedega nakatunud meestel on võrreldes teistega suurenenud surnud spermatosoidide arv. Leiud viitavad sellele, et HPV võib potentsiaalselt halvendada meeste viljakust, väidavad teadlased.